Zwischen Freude, Erleichterung und Enttäuschung Bonner Organisationen über die Ergebnisse der Cop28

Es ist das Bild vom Licht und dem Schatten, das die in Bonn ansässigen und in der Klimapolitik aktiven Organisationen in ihren Bilanzen zur Klimakonferenz mehrfach bemühen. So sieht zum Beispiel die Welthungerhilfe „mehr Schatten als Licht“, wie Michael Kühn, Referent für internationale Klimapolitik, sagt. Das Abschlussdokument lese sich wie ein Ankündigungsschreiben. Formulierungen wie „Es wäre gut zu berücksichtigen“, „man könnte“, „man müsste“ oder „man sollte“ zeigten eine schwache Sprache, so Kühn.