Alle Infos im Überblick : Corona-Auffrischimpfung in NRW – was Sie jetzt wissen müssen

Corona-Auffrischimpfung in NRW – was Sie jetzt wissen müssen

Nordrhein-Westfalen Damit der Impfschutz gegen das Coronavirus weiterhin hoch bleibt, sollen manche Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Wer kann sich wann und wo erneut impfen lassen?

Im September laufen in Deutschland flächendeckend die Auffrischungsimpfungen für bestimmte Gruppen an. Darauf einigte sich die Gesundheitsministerkonferenz. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer bekommt eine Auffrischungsimpfung in NRW?

Wer führt die Auffrischungsimpfung durch?

In Nordrhein-Westfalen werden die Corona-Auffrischungsimpfungen von niedergelassenen Ärzten durchgeführt. Nur wenn einzelne Einrichtungen keinen Arzt zur Durchführung der Impfungen gewinnen können, sollen sich Impfwillige laut NRW-Gesundheitsministerium an das örtliche Impfzentrum wenden. Die Impfzentren laufen jedoch im September aus. Ab Oktober impfen nur noch niedergelassene Ärzte.

Ab wann werden Auffrischungsimpfungen durchgeführt?

Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Nordrhein soll der Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung ab dem 1. September eingeführt werden. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfserie sechs Monate zurückliegt. Es gibt keine zeitlichen Vorgaben, bis wann die Drittimpfungen abgeschlossen sein sollen, da „das Risiko eines schweren Verlaufs auch in den vulnerablen Gruppen für Geimpfte bei Weitem nicht so hoch ist wie für Ungeimpfte“, schreibt die KV.

Gibt es eine Zulassung für die Auffrischungsimpfung?

Warum wird Risikogruppen die Impfung nahegelegt?

Wieso sollten Menschen über 80 eine Auffrischung der Corona-Impfung bekommen?

Warum werden die Auffrischungen gerade jetzt großflächig angeboten?

Ist eine Auffrischung der Corona-Impfung für alle sinnvoll?

Das heißt: „Die Antikörper werden nicht nur verstärkt gebildet, sie passen sich auch besser an den Erreger an.“ Außerdem bildeten sich mehr sogenannte Gedächtniszellen, so Watzl. Diese Zellen merken sich quasi den Erreger und sorgen dafür, dass der Körper rasch wieder mit der Bildung von Antikörpern startet, sobald sie dem Erreger begegnen.

Warum bekommen dann nicht alle eine Auffrischung angeboten?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt das - in einem zweiten Schritt, nachdem also etwa die Risikogruppen damit versorgt sind. Doch neben der Logistik spielen auch ethische Überlegungen eine Rolle: Ist es vertretbar, immungesunden Mittdreißigern, die schon vollständig geimpft sind, in Deutschland eine Auffrischung zu geben, während in anderen, ärmeren Ländern viele Ältere, Geschwächte und Mediziner noch ungeschützt sind?