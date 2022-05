Bildung : Corona-Aufholprogramm erreicht mehrere Millionen Schüler

Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen in ihrem Klassenraum. Foto: Marcel Kusch/dpa

Berlin Monatelange Schulschließungen in den ersten Corona-Wellen haben Spuren hinterlassen. Deshalb wurde ein bundesweites „Aufholprogramm“ für Kinder und Jugendliche aufgelegt. Nun liegt ein Zwischenbericht vor.

Das geht aus einem Zwischenbericht von Bundesbildungsministerium und Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. In den Ländern wurden und werden demnach verschiedene Maßnahmen angeboten, damit Schüler Lernrückstände aufholen können, wieder mehr in Bewegung kommen und bei psychischen Problemen unterstützt werden.