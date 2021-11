Corona-Pandemie : Corona außer Kontrolle - Wissenschaftler-Appell an Politik

Berlin Die Corona-Zahlen steigen und steigen. Doch es dauert noch ein paar Tage, bis Kanzlerin und Ministerpräsidenten wieder beraten. Wissenschaftler fordern fast flehentlich ein Umsteuern.

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schlägt selbst in die gleiche Kerbe: „Es hat uns immer geholfen, wenn Bund und Länder vorgehen und sich zu einheitlichen Regeln verpflichten“, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Selbst aus den Reihen der Grünen gibt es inzwischen Kritik am Plan der Koalitionsverhandlungspartner SPD, Grüne und FDP, den Sonderstatus der epidemischen Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. Die Bundeswehr will 12.000 Soldaten zur Unterstützung von überlasteten Kliniken und Gesundheitsämtern mobilisieren.