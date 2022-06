Pandemie : Corona-Bürgertests für alle sollen künftig drei Euro kosten

Schnelltests in einem Testzentrum. Foto: Peter Kneffel/dpa

Berlin Drei Euro muss bezahlen, wer ab Juli in einer Teststelle einen Corona-Schnelltest machen lässt. Der Bund will sparen.

Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag in Berlin nach einer entsprechenden Einigung in der Regierung auf eine neue Testverordnung mit, die ab dem 30. Juni gelten soll.