Statistisches Bundesamt : Corona führt zu Übersterblichkeit

Eine Intensivpflegerin versorgt auf der Intensivstation einen an Covid-19 erkrankten Patienten. Foto: dpa/Ole Spata

Berlin Corona führt in Deutschland zu einer Übersterblichkeit: Von März 2020 bis Februar 2021 starben 71.000 mehr Menschen als in den zwölf Monaten zuvor, so das Statistische Bundesamt. Die Steigerung sei„maßgeblich durch die Pandemie beeinflusst“, erklärte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hannes Koch

Die Pandemie führt zu einer Übersterblichkeit in Deutschland. Das heißt: Durch das Virus sterben deutlich mehr Menschen, als unter normalen Umständen zu erwarten gewesen wäre. Darauf deuten Zahlen hin, die das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag veröffentlichte. So starben „zwischen März 2020 und Februar 2021 fast 71 000 Personen mehr als in den zwölf Monaten davor“, schrieb Destatis. Das ist eine Steigerung um 7,5 Prozent. Diese Steigerung sei „maßgeblich durch die Pandemie beeinflusst“, sagte Christoph Unger, der Vizepräsident des Bundesamtes.

Allerdings sind die Zahlen nicht einfach zu interpretieren. Teilweise unterscheidet sich die Zählweise der Institutionen. Um den tatsächlichen Effekt der Pandemie zu ermitteln, muss man verschiedene Faktoren einkalkulieren. Von den zusätzlich Verstorbenen ist beispielsweise eine gewisse Anzahl abzuziehen. Denn durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft steigen ebenfalls die Todeszahlen an. Um den konkreten Corona-Effekt zu berechnen, muss man die Übersterblichkeit deshalb um etwa 25 Prozent reduzieren. Von den 71 000 bleibt dann noch eine Größenordnung von 55 000. Hinzu kommt, dass Corona nicht bei allen zusätzlichen Sterbefällen als ausschlaggebende Ursache wirkte. Das war 2020 bei etwa 80 Prozent der Fall. Bei den übrigen 20 Prozent „trug Covid-19 als Begleiterkrankung zum Tod bei“, erklärte Destatis. Diese Patienten litten an „vielfältigen Vorerkrankungen“, etwa Herzproblemen, die früher oder später auch ohne Corona zum Tod geführt hätten. So bleiben von den 55 000 zusätzlichen Toten vielleicht 45 000, die im ersten Jahr der Pandemie als Übersterblichkeit konkret wegen Covid gewertet werden können. Zum Vergleich: Insgesamt starveb 2020 knapp eine Million Menschen in Deutschland.