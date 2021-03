Kampf gegen Covid-19 : Corona-Impfungen beim Hausarzt nach Ostern

Berlin Ab April sollen sich die Menschen bei ihrem Arzt gegen Corona impfen lassen können. Zu Beginn wird allerdings Geduld gefragt sein.

Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen.

„Mit den Mengen, die wir in den ersten Aprilwochen erwarten, (...) wird es in den Hausarztpraxen erstmal mit etwa umgerechnet einer Impfsprechstunde pro Woche beginnen können“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin.