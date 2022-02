Pandemie : Corona-Impfungen in Apotheken gestartet

In Nordrhein-Westfalen gehen die ersten Apotheken mit Corona-Impfungen an den Start. Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf Beim Impfen soll es keine Staus mehr geben. Auch Apotheken dürfen nun gegen Corona impfen. Einen Tag vor dem Stichtag geht es in NRW los - bei überraschend reger Nachfrage.

In Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Impfungen in Apotheken begonnen. In Düsseldorf impfte am Montag ein Apotheker mehrere Menschen. Der Start erfolgte damit in NRW schon einen Tag vor dem bundesweit dafür angekündigten Stichtag 8. Februar.