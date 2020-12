Kampf gegen Pandemie : Corona-Impfungen: Spahn bittet um Geduld

Berlin Für Berlin wird es in der ersten Woche des neuen Jahres keinen weiteren Impfstoff geben - nächste Lieferung: ab 11. Januar. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bittet um Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten.

Es werde alles dafür getan, schnellstmöglich so viel Impfstoff für Deutschland zur Verfügung zu haben, wie es gehe, sagte er in Berlin. Eine weitere Lieferung sollte nach seinen Worten noch am selben Tag erfolgen - auch mit Blick ins neue Jahr hinein. Die nächste sei dann „rund um Ende der nächsten Woche“ vorgesehen, dazu gebe es noch Abstimmungen mit den Ländern.

Für Berlin wird es in der ersten Woche des neuen Jahres keinen weiteren Impfstoff geben. „Wir haben jetzt vom Bundgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Erst ab 11. Januar solle es weitergehen. „Das bringt uns jetzt in sehr große Schwierigkeiten, da wir aufbauend auf diese Zusagen unsere Planungen gemacht haben.“ Berlin hätte demnach ab 4. Januar 29.250 weitere Dosen erhalten sollen. „Ich habe die Bitte an den Bund, die Lieferung etwas stabiler und zügiger zu organisieren.“