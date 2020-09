Neue Corona-Schutzverordnung in NRW : Kein generelles Alkoholverbot und keine Maskenpflicht im Büro

Ein generelles Alkoholverbot soll es in NRW nicht geben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) werden Weihnachtsmärkte durch die neue Corona-Schutzverordnung, die ab Donnerstag gilt, unter Auflagen erlaubt. Ein generelles Alkoholverbot und Maskenpflicht in Büros soll es nicht geben.



In NRW soll es keine generellen Alkoholverbote wegen Corona geben. Wie Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch sagte, könne er sich das - wenn überhaupt - bei einem „diffusen“ Infektionsgeschehen vorstellen, bei dem man den Hergang nicht nachvollziehen könne. Dann könnte man an einzelnen Plätzen oder Straßen an bestimmten Tagen oder Uhrzeiten über ein Alkoholverbot nachdenken. „Wenn sich vier Doppelkopf-Freunde in der Kneipe treffen, warum sollen sie dann kein Bier dazu trinken, wenn der Wirt danach die Gläser bei 60 Grad spült?“, sagte Laumann.

Die Bundesregierung hatte Anfang der Woche den Vorschlag ins Spiel gebracht, Alkoholausschank in besonders betroffenen Regionen unter bestimmten Bedingungen befristet begrenzen zu lassen.

Laumann sagte außerdem, dass Weihnachtsmärkte in NRW unter Auflagen erlaubt seien. Voraussetzungen seien unter anderem eine Zugangssteuerung, ein Hygienekonzept und Namenslisten für Stehtische an Glühweinständen.

Zudem dürfen in der Adventszeit Geschäfte in Nordrhein-Westfalen sonntags von 13 bis 16 Uhr öffnen. Damit solle das Gedränge in Fußgängerzonen an den Adventssamstagen entzerrt werden. Es handele sich um eine einmalige Maßnahme in der Corona-Pandemie. Das Land wolle damit nicht den Sonntagsschutz aushöhlen.

Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängt das Land Nordrhein-Westfalen künftig ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Zu zahlen ist die Strafe demnach von denjenigen, die die falschen Kontakte auf den Listen zur Corona-Nachverfolgung angeben. Aber auch Wirte müssen die Angaben auf den Listen auf Plausibilität überprüfen.

Die Höhe des Bußgelds und weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden in der aktualisierten Corona-Schutzverordnung für NRW festgelegt. Diese tritt am Donnerstag in Kraft.

(dpa)