Infektionsschutz in Schulen : Lehrer warnen Ministerin Gebauer vor Aus für Maskenpflicht

Infektionsschutz in Schulen

Düsseldorf Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, fordert ein Festhalten an den geltenden Infektionsschutzregeln vor den Sommerferien. Der Impffortschritt gebe das noch nicht her. Zudem warnt er vor einer vierten Welle.

Der Vorstoß aus der Bundespolitik, die Maskenpflicht zu lockern treibt kurz vor den Sommerferien Lehrer, Schüler und Eltern in Nordrhein-Westfalen um. Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, sagte unserer Redaktion: „Ich bin skeptisch und halte den Vorstoß aus der Bundespolitik für völlig unverantwortlich. Hoffentlich kommt niemand hier in NRW auf die Idee, dass man noch für die letzten drei Wochen vor den Ferien die Maskenpflicht an den Schulen abschafft.“ Das Tragen der Masken sei gelernt und akzeptiert.