Stufenplan für Corona-Lockerungen : Über diese Corona-Lockerungen diskutieren Bund und Länder

Aktuelle Corona-Lage : Bonner Corona-Inzidenz ist leicht gesunken Die Siebe-Tage-Inzidenz liegt in Bonn am Montag bei 1467,1. Bund und Länder erwägen einen Drei-Stufen-Plan für die weitgehende Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Die aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie hier in unserem Liveblog.