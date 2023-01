Ende der Corona-Regel : NRW hebt Maskenpflicht im Nahverkehr zum 1. Februar auf

Düsseldorf In einigen anderen Bundesländern ist die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits gefallen, etliche weitere haben bereits ein Datum für das Ende genannt. Nun folgt auch NRW mit einer Ankündigung. Im Fernverkehr gibt es ebenfalls eine Lockerung.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen wird zum 1. Februar 2023 aufgehoben. Das sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies dabei auf eine sich aktuell weiter entspannende Infektionslage . Damit werde auch eine Einheitlichkeit mit der Regelung im Fernverkehr geschaffen, da der Bund angekündigt hat, die Maskenpflicht im Fernverkehr Anfang Februar abzuschaffen.

Lauterbach kündigt an : Maskenpflicht im Fernverkehr fällt zum 2. Februar

Kommentar zum Wegfall der Corona-Regel : Die Abschaffung der Maskenpflicht ist richtig

NRW folgt mit der Ankündigung zum Wegfall der Maskenpflicht dem Vorgehen in etlichen anderen Bundesländern. Die Debatte hatte in dieser Woche an Dynamik gewonnen. Für ihren öffentlichen Nahverkehr haben weiter Bundesländer das Ende der Maskenpflicht angekündigt. In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ist die Maske schon nicht mehr Pflicht im öffentlichen Nahverkehr.