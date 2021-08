Bund kritisiert Gewalt-Eskalation : Querdenker-Bewegung wird radikaler

Demonstranten nehmen an einer unangemeldeten Demo teil. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Einige durchbrachen Polizeisperren und griffen Außenstehende an - bei den Corona-Protesten am Wochenende in Berlin eskalierte teilweise die Gewalt. Die Politik zeigt sich erneut besorgt. Forderungen nach einer intensiveren Beobachtung durch den Verfassungsschutz werden nun laut.