Lockerungen treten in Kraft : Diese Corona-Regeln gelten ab heute in NRW

Was gilt beim Sport, im Einzelhandel, in Restaurants und Diskotheken? Wir geben einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln in NRW. Foto: dpa/Oliver Berg

Update Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen werden ab Freitag, 4. März, weitere Corona-Schutzmaßnahmen im Freizeitbereich gelockert. Die neuen Regeln bringen Erleichterung für Restaurants, Hotels, Diskotheken, Kultur und Sport. Eine Übersicht über die aktuellen Corona-Maßnahmen.

In Nordrhein-Westfalen werden am heutigen Freitag, 4. März, weitere Corona-Maßnahmen gelockert. Die neuen Regeln bringen Erleichterungen für Restaurants, Hotels, Diskotheken, Kultur und Sport mit sich. Auch Ungeimpfte dürfen Einrichtungen und Veranstaltungen dann wieder besuchen, sie müssen allerdings einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mit, die aktualisierte Corona-Schutzverordnung für NRW tritt heute in Kraft.