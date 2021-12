Neue Corona-Schutzverordnung : Diese Corona-Regeln gelten in NRW - 2G+ auch für Geboosterte

Ein Mitarbeiter führt in einer Corona-Test- und Impfstation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) einen Corona-Schnelltest durch. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Ab dem 28. Dezember gelten auch für Geimpfte und Genesene in Nordrhein-Westfalen Kontaktbeschränkungen. Private Zusammenkünfte im Innen- wie Außenbereich sind ihnen dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab dem heutigen Dienstag gelten die schärferen Bestimmungen der Corona-Schutzverodnung in NRW. Dann gibt es Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sowie eine schärfere Maskenpflicht – etwa am Arbeitsplatz oder in Fahrzeugen. In Hallenbädern oder Fitnessstudios wird eine 2G-plus-Regelung eingeführt. Geimpfte oder genesene Besucher müssen zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen.

Mitte Dezember hatte die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) noch entschieden, dass Menschen mit einer Auffrischungsimpfung einen solchen Test – mit Ausnahme von pflegerischen und medizinischen Einrichtungen – nicht mehr benötigen. Eine Sprecherin von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte auf Anfrage: „NRW hat sich mit Blick auf das Infektionsgeschehen entschieden, 2G-plus nur in sehr ausgewählten Bereichen anzuwenden.“ In diesen besonderen Bereichen, in denen zum Schutz keine Maske getragen werden könne, sei es auch für Geboosterte nach derzeitigem Stand infektologisch geboten, einen ergänzenden aktuellen Test vorzulegen, „um diese Bereiche und Settings für alle Beteiligten möglichst sicher auszugestalten“. Zudem verwies die Sprecherin auf die Omikron-Variante, die um einiges infektiöser sei als die vorangegangenen Virusvarianten.

Diese Regeln in NRW gehen über die Bund-Länder-Vereinbarungen hinaus

NRW tut dies im Bereich der Fitnessstudios, Schwimmbäder und Wellnessangebote und bei gemeinsamem Singen von Chören. Weil dort das Tragen einer Maske nicht praktikabel ist, müssen die Kunden oder Teilnehmer dort ab kommenden Dienstag einen Schnelltest vorzeigen, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Für den Profisport gibt es dabei aber eine Übergangsregelung: Dort sind ungeimpfte Profisportler auch mit einem PCR-Test zugelassen.

Bei den Kontaktbeschränkungen übernimmt NRW die Regelung der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK): Ab Dienstag, dem 28. Dezember, gelten diese auch für Genesene und Geimpfte. Bei privaten Zusammenkünften im Innen- wie Außenbereich dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen. Eine Begrenzung auf eine vorgegebene Zahl von Haushalten gibt es jedoch nicht. In diese Rechnung nicht mit einbezogen werden Kinder bis einschließlich 13 Jahren. Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die strengeren Bestimmungen fort, und neben dem eigenen Hausstand dürfen nur noch zwei Personen eines weiteren Hausstands teilnehmen.

Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer

Laut NRW-Verordnung sind in der Silvesternacht, wie in der MPK vereinbart, Ansammlungen jenseits dieser Grenzen „auf von den zuständigen Behörden durch Allgemeinverfügung näher zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und Straßen untersagt“. Großveranstaltungen sind ab Dienstag nur noch ohne Zuschauer erlaubt. Bei anderen Veranstaltungen werden die Grenzen für Zuschauer abgesenkt auf höchstens 750.

Neu sind auch Verschärfungen bei Masken- und Testpflichten im Freizeitbereich. „Wegen der deutlich höheren Aggressivität der Omikron-Variante werden die Ausnahmen von der Maskenpflicht reduziert“, teilte das Ministerium mit. Laut Corona-Schutzverordnung gilt nun etwa Maskenpflicht auch bei grundgesetzlich geschützten Versammlungen mit mehr als 750 Personen im Freien. Auch bei der Berufsausübung in Innenräumen sowie in Fahrzeugen darf demnach - selbst bei Immunisierten und bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern - nicht mehr auf eine medizinische Maske verzichtet werden.

Beschäftigte, die während der Berufsausübung keine Maske tragen können und nicht immunisiert sind - etwa Berufsmusiker mit Blasinstrumenten - müssen einen PCR-Test nachweisen. Maskenpflicht gilt ab Dienstag ebenfalls auch für Immunisierte in Bildungs- und Kultureinrichtungen, auf Messen oder Familienerholungsfahrten - unabhängig von festen Sitzplätzen oder Anordnungen im Schachbrettmuster.

Beim Sport gilt ab dem 28. Dezember 2G plus

Da beim Sport in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten keine Masken getragen werden könnten, müssten Immunisierte hier künftig zusätzlich einen aktuellen, negativen Schnelltestnachweis mit sich führen, der nicht älter als 24 Stunden ist, erläuterte das Gesundheitsministerium (2G-plus). Dazu gibt es im Bund-Länder-Beschluss keine detaillierte Festlegung. Darüber hinaus gilt die 2G-plus-Vorschrift künftig für viele weitere Einrichtungen und Angebote in NRW, darunter für das Singen im Chor ohne Maske.

Die aktualisierte Schutzverordnung soll zunächst bis zum 12. Januar gelten. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz können mit Geldbußen bis zu 25 000 Euro geahndet werden - etwa beim Verstoß gegen das Böllerverbot. Das Feuerwerksverbot oder auch die von Bund und Ländern beschlossene Schließung von Clubs und Diskotheken waren in NRW bereits zuvor umgesetzt worden.

„Ich bin mir bewusst, dass viele Menschen, die solidarisch waren und sich frühzeitig haben impfen lassen, nicht glücklich sind, dass nun zum Jahresende wieder Einschränkungen auf sie zukommen“, räumte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ein. Kontaktbeschränkungen allein reichten aber nicht, um eine Omikron-Welle abzuwehren. „Wir müssen die Auffrischungsimpfungen weiter vorantreiben und die nach wie vor zu große Impflücke schließen“, mahnte der Minister. „Mein Appell lautet daher: Wenn Sie es nicht schon getan haben, lassen Sie sich bitte schnellstmöglich impfen.“

(dpa)