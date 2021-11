Neuer Maßstab für Corona-Regeln : Was Sie zur Hospitalisierungsrate wissen müssen

Düsseldorf Wie viele Menschen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen werden, soll über die neuen Corona-Regeln entscheiden. 2G, 2G Plus oder Kontaktbeschränkungen sind je nach Wert möglich. Doch was steckt hinter der wichtigen Kennzahl?

Was ist die Hospitalisierungsrate?

Wie viele Menschen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen werden, soll über die neuen Corona-Regeln entscheiden. Doch was steckt hinter der wichtigen Kennzahl? Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100 000 Personen in den vergangenen sieben Tagen in Kliniken eingeliefert werden. Der Wert wird auch Hospitalisierungsinzidenz, -index oder Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz genannt. Die Krankenhäuser melden dafür die eingelieferten Corona-Fälle an die jeweiligen Gesundheitsämter. „Der Grund für die Aufnahme im Krankenhaus muss in Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung stehen“, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium (BMG). Die Meldung ans Gesundheitsamt müsse innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme erfolgen.