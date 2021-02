Ministerin hoffnungsvoll : Corona-Schnelltests Weg zur Öffnung von Kitas und Schulen?

Familienministerin Franziska Giffey besucht die Kita „Abenteuerland“ in Potsdam. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Potsdam Deutschland wartet auf die Öffnung von Schulen und Kindergärten. Ein wichtige Voraussetzung: Testen. Oder: Schnell testen. Familienministerin Giffey hält das für einen gangbaren Weg.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sieht in der Anwendung von Schnelltests eine gute Möglichkeit zur sicheren Öffnung von Kitas und Schulen.

„Hier wird etwas versucht, (...), das eine Lösung sein kann, um die Zeit bis zum Impfen zu überbrücken“, sagte Giffey am Montag nach einem Besuch in der Potsdamer Kita „Abenteuerland“. In der brandenburgischen Landhauptstadt sind die Kitas seit Anfang Februar geöffnet. Die Beschäftigten nutzen zwei Mal die Woche einen Corona-Spucktest.