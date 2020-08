Soforthilfen für Selbstständige und Klein-Unternehmer : NRW startet Verfahren für Rückzahlung von Corona-Hilfen neu

Düsseldorf Die NRW-Behörden hatten Selbstständigen und kleinen Unternehmen als Corona-Soforthilfen im Frühjahr insgesamt 4,5 Milliarden Euro ohne genaue Prüfung ausgezahlt. Nun sollen noch vor den Herbstferien die Abfragen an die Empfänger wieder aufgenommen werden.

Nach einer Reihe von Nachbesserungen im Berechnungsverfahren will die nordrhein-westfälische Landesregierung noch vor den Herbstferien die Abfragen an die Empfänger von Corona-Soforthilfen wieder aufnehmen. Doch sollen die Betroffenen Zeit bis Ende März bekommen, um zu viel gezahlte Hilfen zurückzuzahlen, wie der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch mitteilte.