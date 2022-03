Freizeit, Kultur und Sport : Weitere Corona-Lockerungen in NRW ab Freitag

Änderungen bei der Teststrategie : NRW schafft Pooltests an Grundschulen Ende Februar ab NRW überrascht mit einer erneuten Umstellung in der Teststrategie an den Schulen. Die Jüngsten testen sich künftig nicht mehr in der Grundschule, sondern daheim. Für das gesamte Schulpersonal gibt es ebenfalls Änderungen.