Nebeneffekt von Corona-Schutz : Weniger Infektionskrankheiten während der Pandemie in NRW

Weniger Infektionskrankheiten während der Pandemie in NRW

Die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus haben auch einen Effekt auf andere Infektionskrankheiten. So gingen die Krankheitszahlen in NRW im vergangenen Jahr deutlich zurück.

Die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus haben im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Rückgang von Infektionserkrankungen in Nordrhein-Westfalen geführt. Es seien insgesamt 32,5 Prozent weniger Nachweise gemeldet worden, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Donnerstag in Düsseldorf mit. Im gesamten Bundesgebiet wurden demnach 29,7 Prozent weniger meldepflichtige Erkrankungen registriert.