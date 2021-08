Was ist der Maßstab für die Pandemie? : Diskussionen um Nachfolger für den Inzidenzwert

Von Jan Drebes, Martin Kessler und Kerstin Münstermann

Nordrhein-Westfalen ist Vorreiter – und könnte gut auf diese zweifelhafte Ehre verzichten. Im bevölkerungsreichsten Bundesland ist die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zum ersten Mal seit Monaten wieder dreistellig. Am Montag gab das Robert-Koch-Institut (RKI) ausgerechnet zum 75. Geburtstag des Landes den Inzidenzwert mit 103,3 an. Noch vor einer Woche lag die Zahl bei wenig mehr als der Hälfte.

Von den 15 Städten und Landkreisen mit der höchsten Zahl an Neufällen liegen allein 14 in NRW. Nach dem alten Infektionsschutzgesetz müsste eigentlich die Bundesnotbremse greifen. Doch das Corona-Kabinett des Bundes, das am Montag tagte, befasste sich lieber mit der Frage, ob eine Inzidenz von 50, ab der in den Kreisen besondere Maßnahmen erforderlich sind, überhaupt noch angemessen ist. „Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ZDF-„Morgenmagazin“. Ähnliches ist auch von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und seiner SPD-Kollegin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern zu hören.

Präsident der Ärztekammer hält Inzidenzwert allein für nicht aussagekräftig genug

Jetzt will Spahn noch vor der Bundestagswahl ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Danach soll nicht mehr die Höhe der Infektionszahlen mögliche Beschränkungen im öffentlichen Leben auslösen. Nach dem Beschluss des Corona-Kabinetts wird dafür die Rate der Einweisungen in die Krankenhäuser maßgeblich sein. Ein Teil der Fachwelt reagiert darauf positiv. „Noch liegt kein Gesetzentwurf vor, aber die Ankündigung des Corona-Kabinetts geht in die richtige Richtung. Mit steigender Impfquote in Deutschland und der zunehmenden Entkopplung von Inzidenz und Krankheitslast müssen Bund und Länder ihre Corona-Politik neu ausrichten.

Der Inzidenzwert allein ist zur Steuerung der Corona-Schutzmaßnahmen nicht aussagekräftig genug“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, unserer Redaktion. „Die Neuregelung kann und sollte deshalb zügig umgesetzt werden“, betonte Reinhardt. Ebenfalls richtig sei es, dass Geimpfte und Genesene von möglichen Einschränkungen der Freiheitsrechte ausgenommen werden sollten. „Alles andere wäre aus medizinischer Sicht nicht zu rechtfertigen und den Menschen, die sich aus guten Gründen für eine Impfung entschieden haben, auch nicht zu vermitteln."

Hausärzte für Berücksichtigung der Hospitalisierungsrate

Auch der Verband der Hausärzte hält die Änderung für überfällig. „Die Bewertung des Infektionsgeschehens müsste längst mehr Aspekte als nur die Inzidenz einbeziehen. Die geplante Berücksichtigung der Hospitalisierungsrate ist deshalb ein richtiger erster Schritt und dafür wurde es auch höchste Zeit. Letztlich geht es für den Herbst darum, die Belastung des Gesundheitswesens abzubilden. Diese ist im Moment moderat, und sie wird vor allem durch Personen verursacht, die nicht geimpft sind“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt.

Lauterbach spricht über Infektionsgefahr für Kinder

Anders sieht es der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach. „Ich halte es für zynisch, jetzt den Inzidenzwert völlig in den Hintergrund zu schieben. Es wäre zu riskant, wenn wir künftig nur auf einen nachgelagerten Warnwert wie den der Krankenhauseinweisungen schauen“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. ). „Alle ungeimpften Menschen, besonders die vielen Millionen Kinder, werden der Durchseuchung ausgesetzt, wenn wir alles laufen lassen. Das kann nicht nur bei älteren Menschen tödlich enden und bei jedem zehnten Erwachsenen und jedem zwanzigsten Kind Long-Covid-Leiden verursachen.“

Als Epidemiologe und Impfarzt könne er mit dem heutigen Beschluss nicht glücklich sein. „Wenn wir die Inzidenz laufen lassen, ist das sehr gefährlich“, so der SPD-Politiker. Der Streit um die Bewertung der bislang wichtigsten Steuerungsgröße bedarf einer Einordnung.

Warum haben sich die Inzidenzen so sprunghaft entwickelt?

Fast alle Experten machen die hochansteckende Delta-Variante, die aus Indien stammt, für den raschen Anstieg verantwortlich. Sie ist um 40 Prozent infektiöser als die in Großbritannien entstandene Alpha-Mutation des Coronavirus. Und die war schon zwischen 40 und 90 Prozent ansteckender als der Urtyp aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Ohne diese Varianten wäre das Virus derzeit kein Problem mehr, aber die schnelle Mutation des Erregers gehört eben zu dessen typischen Eigenarten. Idealer Übertragungsort waren vermutlich die großen Ansammlungen junger Leute in den Großstädten. Entsprechend sind die Inzidenzen bei den 15- bis 34-Jährigen derzeit am höchsten. Die Zahl lag bei der jüngsten RKI-Erhebung Ende vergangener Woche bei über 85, bei den über 80-Jährigen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Personen nur zehn an.

Auch die erhöhte Mobilität in den Sommermonaten und vor allem die Reisetätigkeit spielen eine große Rolle beim jüngsten Sprung der Infektionen. Nach RKI-Angaben ist jede vierte Infektion, die lokal zugeordnet werden kann, im Ausland erfolgt. „Da diese Personen nach ihrer Rückkehr auch noch weitere Menschen in Deutschland angesteckt haben können, spricht das für einen deutlichen Beitrag des Reisegeschehens zur Inzidenzentwicklung“, sagt Jan Fuhrmann, der als Mathematiker und Statistiker an der Universität Heidelberg die Verbreitung der Pandemie erforscht. Allerdings will der Corona-Forscher nicht ausschließen, dass erst die verstärkte Kontrolle der Reisenden das ergeben hat. Das könnte den Effekt überschätzen.

Wie werden sich die Zahlen in naher Zukunft aussehen?

Es gibt mehrere Szenarien in Abhängigkeit von der Impfquote und der Vorsicht der Bevölkerung. Derzeit sind gerade einmal 63 Prozent der 18- bis 59-Jährigen und nur 18 Prozent der Jugendlichen (zwölf bis 17 Jahre) vollständig geimpft. Selbst wenn die Gesamtquote in dieser Altersgruppe auf 75 Prozent steigt, würde die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen nach einer RKI-Studie von derzeit 712 auf bis zu 2500 zum Jahresende hochschnellen. Sollten die Menschen jedoch ihre Kontakte – anders als vom RKI angenommen – kaum verringern, könnten es nach einer Simulation mit dem Covid-19-Rechner der Universität Saarbrücken Ende September sogar 3600 Intensivpatienten sein. Die Inzidenz in Deutschland würde dann zwischen 150 und 320 liegen. Bis zur bisherigen Höchstzahl von 5762 Intensivpatienten, die Anfang Januar registriert wurde, wäre es nicht mehr allzu weit.

Vor allem der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnt vor einem ungehemmten Anstieg der Inzidenzen. „Meine Prognose ist, dass noch vor der Bundestagswahl die Inzidenzwerte so rasant gestiegen sein werden, dass auch die Krankenhausfälle wieder deutlich steigen und die Verantwortlichen im Bund und in den Ländern sich gegenseitig die Schuld für ein mögliches Versagen geben werden“, sagte Lauterbach.

Taugen die Inzidenzen noch als zentraler Indikator?

Das RKI hält noch immer an den Inzidenzen als Frühwarnsystem fest. „Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Geschwindigkeit an, mit der sich die Infektionen verbreiten“, begründet das Institut sein Vorgehen. Dem schließt sich auch der Heidelberger Corona-Forscher Fuhrmann an. Die Inzidenz könne einen wichtigen Hinweis auf die möglichen Krankenhauseinweisungen und die Belegung der Intensivstationen liefern. Allerdings, so der Modellrechner, sei mit ähnlichen Belastungen des Gesundheitssystems wie im Winter derzeit „erst bei deutlich höherer Inzidenz zu rechnen“.

Doch hier setzen die Probleme ein. Denn eine genaue Zahl wollen die meisten Forscher nicht nennen. Die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung drängen die Fachleute, einen neuen Gesamtindikator für mögliche Corona-Maßnahmen zu konstruieren. Die Arbeitsgruppe Infektionsschutz der Landesgesundheitsämter hat in Zusammenarbeit mit dem RKI dazu ein Papier erstellt. Neben der Inzidenz der Neufälle sollen dabei auch die Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungen) und die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten Berücksichtigung finden. Alle drei Faktoren sollen dabei zu einer einheitlichen Kennzahl verschmolzen werden.

Für die Beurteilung der Gefahrenlage, meint auch Ärztepräsident Reinhardt, sei vor allem die Hospitalisierungsrate auf den Normal- sowie Intensivstationen entscheidend, dann die Test-Positivrate, die Impfquote und die Altersstruktur der Infizierten. Die meisten erforderlichen Daten würden von den Gesundheitsämtern, vom RKI sowie von Wissenschaftlich-Medizinischen Fachgesellschaften erhoben und liegen vor.