Neue Corona-Regeln : Was nun in NRW verboten und was erlaubt ist

In NRW steigen die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus wieder an. Foto: dpa/Britta Pedersen

Service Düsseldorf Maskenpflicht in Schulen, Verbot von Vereinssport und Absagen fast aller Veranstaltungen: Im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen hat die NRW- Regierung strengere Corona-Regeln im November beschlossen. Ein Überblick.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Lage ist sehr sehr ernst“, so Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet vor der Einführung der bundesweit einheitlichen Regelungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Jetzt sei „eine effektive Corona-Bremse“ nötig - aber mit einer klaren zeitlichen Begrenzung.

„Der November ist der Monat der Entscheidung“, sagte Laschet. Jetzt müssten konsequent Maßnahmen ergriffen werden, um einen zweiten Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen für das gesamte öffentliche Leben zu verhindern. „Die Folgen wären Schäden für Bildungschancen von Kindern und wirtschaftliche Schäden, die jene aus dem Frühjahr noch übertreffen würden.“ Kitas, Schulen und die Wirtschaft dürften nicht eingeschränkt werden.

Seit dem 2. November gilt landesweit eine angepasste Coronaschutzverordnung. Diese soll voraussichtlich zunächst bis zum 30. November wirken, teilweise wurden Regelungen aber auch schon bis zum 31. Dezember festgelegt. Das sind die aktuell gültigen Regeln im Einzelnen:

Maskenpflicht und Abstand halten

Durch einen Mund- und Nasen-Schutz soll die Gefahr minimiert werden, Mitmenschen mit dem Coronavirus anzustecken. Auch selbst genähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher sind erlaubt.

Die Pflicht gilt unter anderem in Bussen und Bahnen, in allen Ladengeschäften und Ausstellungsräumen, auf Wochenmärkten, in Einkaufszentren, an Haltestellen und Bahnhöfen, in Taxis, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, in der Post, in Banken und in Tankstellen.

An bestimmten Orten unter freiem Himmel wie zum Beispiel Innenstädten kann die zuständige Behörde eine entsprechende Anordnung treffen.

Treffen im öffentlichen Raum sind nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Mehr als zehn Personen sind aber auch in diesen Fällen nicht erlaubt.

Von der Maskenpflicht ausgeschlossen sind Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und Menschen, die aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz trage können. In diesem Fall ist die Ausnahme durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Außerdem gilt weiter das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.

Masken im Unterricht an den Schulen bis Jahresende

An weiterführenden und berufsbildenden Schulen müssen Schüler ab der fünften Klasse im Gebäude und auf dem Schulgelände eine Maske tragen, auch an ihrem Sitzplatz. Angebote im Offenen Ganztag und Grundschüler betrifft diese Regelung nicht, solange die Kinder sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten. Lehrkräfte können auf die Maske verzichten, wenn sie mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Weiterhin müssen Räume regelmäßig und wirksam durchlüftet werden. Wo das nicht möglich ist, darf kein Unterricht stattfinden. Diese Regelungen sollen vorerst bis zu den Weihnachtsferien am 22. Dezember gelten.

Veranstaltungen sind untersagt

„Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung und Freizeitgestaltung dienen, sind abzusagen“, heißt es in der aktuellen Fassung der Schutzverordnung. Große Festveranstaltungen wie Straßenfeste, Dorffeste, Schützenfeste, Weinfeste, Sportfeste und ähnliche Veranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Dezember untersagt.

Für Feiern in Privatwohnungen gilt nach wie vor der Grundrechtsschutz der Privatsphäre. Das Gesundheitsministerium bittet jedoch alle Bürger, auf private Feiern zu verzichten. „Wir werden nicht auf die Pirsch gehen und gezielt in Wohnungen nach Corona-Verstößen suchen. Aber wenn wir wegen ruhestörendem Lärm gerufen werden, werden wir einschreiten“, so Polizeiinspekteur Michael Schemke bei einer Pressekonferenz. Wenn die Polizei vor Ort eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat feststelle, sei sie dazu sogar gezwungen.

Viele Einrichtungen müssen schließen

Durften in der Vergangenheit zeitweise Einrichtungen mit einem Hygienekonzept und einer Personenzahlbeschränkung öffnen, gilt dies im November nicht mehr. Zu schließen sind laut Verordnung: Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte, Trödelmärkte, Kinos, Freizeitparks, zoologische Gärten und Tierparks und andere Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spielhallen und –banken, Wettannahmestellen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen.

Kitas dürfen geöffnet bleiben

Kindertagesstätten und Kindergärten dürfen unter Auflagen geöffnet bleiben, Erwachsene müssen allerdings bei Unterschreitung des Mindestabstands eine Maske tragen.

Gastronomie muss außer Haus verkaufen

Restaurants, Cafés und Kneipen müssen geschlossen bleiben. Erlaubt bleibt die Abholung oder Lieferung von Speisen. Welche Gastronomen in Bonn und der Region ihr Angebot angepasst haben und Außer-Haus-Verkauf ermöglichen, haben wir hier für Sie aufgelistet.

Individualsportarten im kleinen Kreis erlaubt

Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist bis zum 30. November nicht erlaubt. Von der Regelung ausgenommen ist der Individualsport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener Räumlichkeiten. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen wie Umkleiden oder Duschen durch mehrere Personen gleichzeitig ist unzulässig.

Tourismus/Hotels und Beherbergungsverbot

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind bis zum 30. November 2020 untersagt. Die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Wohnwagen oder Wohnmobilen fällt allerdings nicht darunter.

Reiserückkehrer aus dem Ausland

Seit dem 6. August müssen alle Reiserückkehrer bei Einreise aus Corona-Risikogebieten sich grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sie entfällt nur, falls dem Gesundheitsamt ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden kann, das nicht älter als 48 Stunden ist. Der Test zum Zeitpunkt der Einreise und 72 Stunden danach ist kostenfrei. Die Risikogebiete legt das Robert Koch-Institut fest.

Besuch im Pflegeheim und Krankenhaus erlaubt

Der Besuch von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe ist nicht grundsätzlich verboten, soll aber „auf Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts geregelt werden“.

Friseure dürfen geöffnet bleiben

Friseure dürfen auch im November ihre Dienste weiter anbieten. Es gelten allerdings strenge Corona-Regeln. Unter anderem müssen zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen Abstände von zwei Metern eingehalten werden.

Kein Abstand für Kinder auf Spielplätzen

Seit dem 7. Mai dürfen Kinder wieder auf die Spielplätze. Der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung zufolge müssen die Begleitpersonen auf den Spielplätzen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander wahren, Kinder dürfen ihn unterschreiten.

Öffnungen an Sonntagen erlaubt

„Zur Vermeidung von Infektionsgefahren durch einen unregulierbaren Kundenandrang an den Wochenenden vor und nach Weihnachten dürfen Verkaufsstellen des Einzelhandels ausnahmsweise zur Entzerrung des Einkaufsgeschehens am 29. November 2020, 6., 13. und 20. Dezember 2020 sowie am 3. Januar 2021 ihre Geschäfte auch sonntags im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18 Uhr öffnen“, heißt es in der aktuellen Schutzverordnung.

Gottesdienste bleiben möglich

Gottesdienste werden in NRW auch weiterhin unter Wahrung der Abstandsregel oder mit der Aufnahme der Kontaktdaten mit bis zu 250 Teilnehmern - je nach Größe der Kirche - möglich. Ab einer Inzidenzzahl von 50 müssen Besucher ab sechs Jahren auch am Platz eine Maske tragen, das Singen ist jedoch weiterhin erlaubt. Weihwasserbecken bleiben leer.

Beerdigungen und Trauungen sind erlaubt

Bei Beerdigungen und Trauungen gilt auch bei erhöhten Inzidenzwerten keine feste Personenobergrenze, dafür aber wieder eine Maskenpflicht. Für nahe Angehörige gibt es bei Beerdigungen und Trauungen weiterhin die Ausnahme von der Abstandspflicht.

Fahrschulen dürfen weitermachen

Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen, Nachverfolgbarkeit und Mindestabständen anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. Beim praktischen Fahrunterricht und während der Fahrprüfung müssen Fahrlehrer, Prüfling und der Prüfer auch weiterhin Masken tragen - weitere Personen sind während der Prüfung im Fahrzeug auch zukünftig nicht erlaubt.

Strafen und Geldbußen können drohen

Wer „vorsätzlich oder fahrlässig“ gegen wesentliche Vorschriften der Coronaschutzverordnung verstößt und eine unzulässige Veranstaltung durchführt oder an solchen Veranstaltungen beziehungsweise Versammlungen teilnimmt, kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Ordnungswidrigkeiten können gemäß des Infektionsschutzgesetzes mit Geldbußen bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

(ga/dpa)