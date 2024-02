Kommentar zu Crispr/Cas Die Chancen der Genschere nutzen

Teile der Gesellschaft neigen dazu, zu einigen Themen – Atomenergie/Radioaktivität, Gentechnik – in Stein gemeißelte Überzeugungen zu haben und sie mit der Qualität einer Bauchmeinung als „Teufelszeug“ abzustempeln. Das erschwert nicht nur sachliche Debatten, wenn wissenschaftliche Entdeckungen Innovationen ermöglichen, sondern auch wissenschaftsbasierte Politik. Nun hat das EU-Parlament in einer ideologisch aufgeheizten Auseinandersetzung mit einfacher Mehrheit entschieden, ihr strenges Gentechnikgesetz zu locken. Ob die sogenannte Genschere mit dem unaussprechlichen Namen Crispr/Cas künftig national so behandelt wird wie eine Züchtungsmethode, bedarf weiterer Entscheidungen.