Rente : CSU fordert kostenlose Girokonten für Rentner

Berlin Am Donnerstag trifft sich die CSU zur traditionellen Klausur in Berlin. Erste Forderungen sind schon bekannt: Rentner sollen entlastet werden.

„Die aktuelle Inflation und gleichzeitig steigende Kontogebühren treffen insbesondere Rentner“, heißt es in einem der dpa vorliegenden Beschluss-Entwurf für eine zweitägige Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, die an diesem Donnerstag in Berlin beginnt. „Hier wollen wir gezielt entlasten und Rentnerinnen und Rentner unterstützen“, heißt es in dem Vorstoß weiter, über den die „Bild am Sonntag“ zuerst berichtete.