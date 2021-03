Pressekonferenz : CSU-Spitze informiert über Konsequenzen aus Maskenaffäre

München Die Maskenaffäre hat sich für die CSU mit dem Fall Sauter noch einmal verschärft. Welche Folgen hat das - für Sauter und für die CSU?

Die CSU-Spitze will umfassende Konsequenzen aus der Maskenaffäre ziehen. Parteichef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume wollen dazu am Sonntagmittag kurzfristig eine Pressekonferenz in München geben - am Morgen lud die CSU dazu ein.