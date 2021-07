„Wegweisend“ : Habeck begrüßt BGH-Urteil zu „Cum-Ex“-Geschäften

Exklusiv Berlin Grünen-Chef Robert Habeck fordert Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu Aufklärung im „Cum-Ex“-Skandal auf. Der Grünen-Chef begrüßt zudem das BGH-Urteil und bezeichnet es als „wegweisend“ für die Aufarbeitung.

Grünen-Chef Robert Habeck hat das Urteil des Bundesgerichtshofes zu „Cum-Ex“-Aktiengeschäften begrüßt und SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Handeln aufgefordert. „Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist wegweisend, gerade auch für die dringend notwendige Aufarbeitung des „Cum-Ex“-Skandals an anderen deutschen Gerichten. Höchstrichterlich wurde heute klargestellt, dass der „Cum-Ex“-Steuerraub nicht nur illegal, sondern strafbar ist. Jetzt müssen alle Kräfte darauf gerichtet werden, dass es zu keiner Verjährung kommt“, sagte Habeck dem Bonner General-Anzeiger und der Düsseldorfer Rheinischen Post am Donnerstag.

Habeck griff in dem Zusammenhang auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an: „Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat bislang keine abschließende Aufarbeitung des „Cum-Ex“-Skandals erwirkt. Viele Menschen in Deutschland erwarten zurecht eine Erklärung, warum er als damaliger Erster Bürgermeister in Hamburg auf Millionen von „Cum-Ex“-Steuergeldern zugunsten der Warburg Bank verzichtet hat“, sagte Habeck. Er forderte zudem Reformen.