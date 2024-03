Interview mit Arbeitsrecht-Experte Gregor Thüsing „Dadurch, dass die Bahn Notfahrpläne möglich gemacht hat, hat sie dem Wellenstreik seinen Schrecken genommen“

Die Deutsche Bahn (DB) hat den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) auch in zweiter Instanz nicht stoppen können: Das Hessische Landesarbeitsgericht wies am Dienstag die Berufung der Bahn ab. Zuvor hatte bereits das Arbeitsgericht Frankfurt den Eilantrag der DB auf einstweilige Verfügung gegen den Wellenstreik abgewiesen. Was bedeutet das Urteil? Und wie sieht überhaupt das Streikrecht in Deutschland aus? Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Uni Bonn, erklärt die Lage.