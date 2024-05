Gesundheit und Pflege DAK-Chef Storm: Zeitenwende auch in Gesundheitspolitik nötig

Dazu komme die unterschiedliche Behandlung von GKV- und Privatversicherten beim Bürgergeld, was aus Storms Sicht ein „sozialpolitischer Skandal erster Ordnung“ ist. Ein Bürgergeldempfänger, der privat krankenversichert ist, rutscht in den Basistarif seiner Versicherung. „Da zahlt der Staat das Dreieinhalbfache der Summe, die er an die GKV bezahlt. Wir haben hier ein gewaltiges Gerechtigkeitsproblem“, so der Vorstandschef von Deutschlands drittgrößter Krankenkasse.