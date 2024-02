Auswirkungen auf die Bevölkerung Das größte Militärmanöver seit dem Kalten Krieg hat begonnen

Sollten Autofahrer in den nächsten Wochen verstärkt Militärfahrzeugen begegnen, könnte das mit dem größten Militärmanöver seit Ende des Kalten Krieges zu tun haben. „Steadfast Defender“, also Standhafter Verteidiger, heißt die Übungsserie, die es im dreijährigen Rhythmus zwar schon länger gibt, bislang jedoch nicht in dieser Dimension: Insgesamt werden rund 90.000 Soldaten der 31 Mitgliedsstaaten beteiligt sein, darunter etwa 12.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.