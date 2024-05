An ein Copyright für ihre Arbeit werden die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht gedacht haben. Im Gegenteil: Sie hatten selbst zahlreiche ausländische Bestandteile in ihren Entwurf eingefügt und dürften stolz gewesen sein, wenn andere Länder sich an Deutschland orientierten. So übernahmen die Spanier nach Ende der Franco-Diktatur zum Beispiel Grundrechte, föderale Strukturen für die Regionen und bauten eine ähnliche Verfassungsgerichtsbarkeit auf. Ebenfalls bönnsch muten große Teile der Verfassungen in Portugal und Griechenland, in Staaten Ost- und Mitteleuropas, Lateinamerikas und auch in Afrika an.