Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in NRW : Das Impfen an den Kliniken startet

Heiß begehrt: Eine Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Düsseldorf hält ein Gläschen mit dem Impfstoff von Moderna gegen Covid-19 in der Hand. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Impfbereitschaft der Mitarbeiter ist hoch, sagen die Krankenhäuser in NRW – doch verfügbare Dosen sind knapp. Am 1. Februar starten die Zentren. Fragen und Antworten zur Impfung in NRW.