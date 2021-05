Von Datenschutz bis Grundrechten : Das ist das Programm der Bonner Tage der Demokratie

Bonn Die dritten Bonner Tage der Demokratie warten mit fünf virtuellen Veranstaltungen auf. Es geht um die Demokratie in zunehmend digitaleren Zeiten.

Mit einer Diskussion zum Datenschutz in digitalen Zeiten werden am Dienstag, 4. Mai, um 19 Uhr die dritten Bonner Tage der Demokratie eröffnet. Hauptredner ist der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Die virtuell durchgeführte Veranstaltung ist zwar ausgebucht, kann aber unter anderem auf ga.de im Livestream verfolgt werden.

● Für das Online-Pubquiz am Donnerstag, 6. Mai, um 20.30 Uhr. Gequizzt wird in Teams mit vier bis sechs Personen auf der eigens hierfür eingerichteten Quiz-Plattform.

● Für die Veranstaltung „Digitale Demokratie lebt! Wie Wikipedia und digitales Ehrenamt eine demokratische Digitalisierung stärken“ am Freitag, 7. Mai, um 19 Uhr. Lilli Iliev, Projektmanagerin Politik bei Wikimedia Deutschland, berichtet darüber, wie Ehrenamtliche bei Wikipedia nicht nur zur größten freien Wissensquelle der Menschheit beitragen, sondern auch zu einer demokratischen Digitalisierung. Eine Frage lautet: Wie arbeiten sie eigentlich genau und was brauchen digitale Ehrenamtsprojekte wie Wikipedia auch politisch, um in Zukunft gedeihen und wachsen zu können?

● Für die Arena-Diskussion am Montag, 10. Mai, um 19 Uhr, an der neben Stefan Marschall auch die Parteienforscherin Isabelle Borucki, Jutta Croll von der Stiftung Digitale Chancen und der Wirtschaftswissenschaftler Hans Gersbach teilnehmen. Das Thema lautet: „Wie fit sind wir für die digitale Demokratie?“

Abgeschlossen werden die Bonner Tage der Demokratie am Dienstag, 11. Mai, um 18 Uhr mit der Bonner Rede zur Demokratie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zu verfolgen ist die Diskussion auf www.kas.de. Das Thema: Die Abwägung zwischen Grundrechten, insbesondere zwischen Art. 2 und Art. 5 des Grundgesetzes. Konkret beschäftigt sich der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière als Hauptredner mit der in diesen Pandemie-Zeiten hochaktuellen Frage „Was passiert, wenn die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf Meinungsfreiheit miteinander kollidieren?“. Es schließt sich eine Diskussion an, in der auch Telekom-Vorstandschef Tim Höttges zu Wort kommen wird. Die Teilnahme auch an dieser Veranstaltung ist kostenlos.