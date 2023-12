Ein Jahr nach der Großrazzia Das ist der Stand bei den Ermittlungen zum Reichsbürger-Putsch

Die Razzien: Rückblende. Am 7.Dezember 2022 klicken in einem Haus im Frankfurter Westend die Handschellen, bevor vermummte Polizisten einen Mann ins Freie führen. Mit Heinrich XIII. Prinz Reuß, 72 Jahre alt, glauben die Ermittler den Anführer der Gruppe gefasst zu haben. Und es ist nicht der einzige Einsatz an diesem Tag: 3000 Polizeibeamte untersuchen 150 Objekte in insgesamt elf Bundesländern, zunächst 25 Personen kommen in Untersuchungshaft. Im März und im Mai dieses Jahres legen die Strafverfolgungsbehörden mit zwei weiteren Großrazzien nach, in Reutlingen wird dabei im März ein Polizist angeschossen und leicht verletzt.