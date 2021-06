Buchvorstellung von Annalena Baerbock : Das Kanzleramt in Sichtweite

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, hält am Ende der Vorstellung ihres Buches «Jetzt. Wie wir unser Land erneuern» ein Exemplar in den Händen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stellt in Nachbarschaft zur Regierungszentrale ihr Buch „Jetzt“ vor und will Privates am liebsten dort lassen, wo es ist: zu Hause.