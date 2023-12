Kommentar zur Pisa-Debatte Das Schulwesen muss sich den Fakten stellen

Schnell war nach dem Pisa-Schock vor 23 Jahren klar: Einfach mit mehr Geld ist es nicht getan. Es braucht auch keine großen Systemdebatten. Was es braucht sind gute und engagierte Lehrer mit einem Sinn für das praktisch Notwendige. An diesem Punkt ist der Staat in der Verantwortung.

06.12.2023 , 16:46 Uhr

Digitalisierung der Schulen – auch hier hat Deutschland Nachholbedarf. Foto: dpa/Marijan Murat

