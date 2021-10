Sondierungsgespäche : Das Schweigen der Ampel

Berlin Die Unterhändler für eine mögliche Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP reden viel und sagen wenig. Ernsthafte Verhandlungen brauchen Vertraulichkeit, so die Begründung.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erinnert sich am Mittwoch im „Frühstart“ der Sender RTL und ntv an diese Gespräche, an denen seine Partei gar nicht beteiligt war: „Alles wurde öffentlich dokumentiert, öffentlich kommentiert - Streitpunkte, Gemeinsamkeiten.“

Die Bilder plaudernder Unterhändler mit Weinglas in der Hand auf dem Balkon des schicken Abgeordnentenclubs Parlamentarische Vertretung wurden damals zum Symbol für mehr Schein als Sein. Beton statt Balkon ist hingegen das Motto der Unterhändler einer möglichen Ampel-Koalition. Die Gesprächsrunden finden in gesichtslosen Büro- und Messegebäuden statt.

Das Interesse der Parteien an Vertraulichkeit und das der Öffentlichkeit an Transparenz prallen frontal aufeinander. Auflösen lässt sich dieser Konflikt nicht, sagt Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. „Es ist völlig berechtigt, wenn Journalisten hadern mit der augenblicklichen Situation. Die Öffentlichkeit hat schließlich ein legitimes Interesse daran zu erfahren, was hier geschieht“, sagt er. Gleichzeitig hätten die Parteien ein nicht minder berechtigtes Interesse an Diskretion.