Bauernblockaden und Klimakleber Das sind die gesetzlichen Spielregeln und Spielräume

Die protestierenden Bauern dürfen Straßen blockieren, Klimaaktivisten kommen dafür vor Gericht. Ist das fair? Was Bürger momentan teilweise als Zumutung und Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit empfinden, spielt sich in juristisch klar definierten Grenzen ab. Die natürlich, so will es unser Rechtssystem, interpretierbar sind. „Auch im Verfassungsrecht gilt der Grundsatz, dass jeder Fall anders ist“, merkt dazu der Bonner Rechtsanwalt Claus Recktenwald an. „Oft erfährt man erst nach Jahren, was richtig war, was nicht“, sagt er, „weil selbst eine Fallgruppenbildung wirklich verbindlich erst bei Gericht getroffen wird, wo es auch menschelt.“