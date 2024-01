Die Demokratie im Visier Das sind die Vordenker der Neuen Rechten

Bonn · Seit Monaten erreicht die AfD in Umfragen einen Höchststand nach dem anderen. Vielfach nimmt sie das Protestpotenzial in der Bevölkerung auf. Ihre Inhalte spielen dabei oft keine Rolle. Doch was sind das für Menschen, die eine andere Gesellschaft wollen?

26.01.2024 , 18:30 Uhr

Enge Verbindung: Der rechtsextreme Publizist Götz Kubitschek (Mitte) mit Björn Höcke (rechts), Landes- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, im Dezember des Jahres 2016. Links: Der inzwischen zum AfD-Ehrenvorsitzenden erhobene frühere Bundesvorsitzende Alexander Gauland. Foto: picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa/Bernd von Jutrczenka

Von Dirk Hentschel und Bernd Eyermann

Wer prägt die sogenannte Neue Rechte? Wo kommen diese Menschen her? Wie sind sie zu ihrer Geisteshaltung gekommen? Ein Blick auf die führenden Personen in der AfD und darüber hinaus.