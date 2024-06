Mit Fragebögen mehr Nachwuchs für die Bundeswehr finden Das sind Pistorius‘ Pläne für einen neuen Wehrdienst

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will Deutschland angesichts wachsender Bedrohungen vor allem aus Russland bis 2029 „kriegstüchtig“ machen. Damit ist gemeint, wirksam abzuschrecken, sich aber im schlimmsten Fall gegen einen möglichen Angriff auch verteidigen zu können. Eines der Probleme dabei: Der Personalmangel der Bundeswehr. Am Mittwoch stellte Pistorius daher einen ersten Plan vor, wie er um neue Soldaten werben will. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.