Einrichtung in Koblenz : Das steckt hinter dem neuen Lagezentrum für den Katastrophenschutz

Kirstin Eisenhauer, Referatsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, und Innenminister Michael Ebling (SPD) präsentieren das neue Lagezentrum des Landes in Koblenz. Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz Nach den desaströsen Erfahrungen in der Flutnacht ist in Koblenz in einer früheren Sporthalle ein modernes Lagezentrum entstanden. Bei der Entstehung sind viele Erkenntnisse aus dem Sommer 2021 berücksichtigt worden.