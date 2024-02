Waffenlieferungen an die Ukraine Das steckt hinter dem Streit um die Taurus-Lieferung

„Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung ­– und zwar so lange wie nötig.“ Den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Videobotschaft zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine folgten wenige Tage später die Abstriche. So gilt die volle Unterstützung nur eingeschränkt: Den Marschflugkörper „Taurus“ jedenfalls wird es aus Beständen der Bundeswehr für die Ukraine weiterhin nicht geben, wie der Kanzler zu Beginn dieser Woche klarstellte. Zu groß ist seiner Ansicht nach das Risiko, Deutschland könne durch die Lieferung zur Kriegspartei werden. Problematisch ist aus Sicht des Kanzlers die enorme Reichweite des Waffensystems von über 500 Kilometern, in der von der Ukraine aus auch die russische Hauptstadt Moskau läge.