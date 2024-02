Kommentar zum Verhältnis der AfD zur Justiz Das Verhalten der AfD ist durchschaubar

Die AfD hat gleich vor zwei Verwaltungsgerichten Niederlagen hinnehmen müssen. In beiden Fällen ging es um Einschätzungen des Verfassungsschutzes über die Partei. In beiden Fällen bekam die AfD respektive ihre Jugendorganisation bescheinigt, in wesentlichen Teilen rechtsextrem zu sein und deutlich jenseits der demokratischen Verfassungsordnung zu operieren. Beide Fälle sind noch nicht durch eine letzte Instanz entschieden.