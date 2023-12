Datenschutzchef Ulrich Kelber bleibt vorerst im Amt

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber bleibt voraussichtlich auch nach dem Ende seiner Amtszeit am 6. Januar weiterhin Leiter seiner in Bonn ansässigen Behörde. Wie lange, das ist aber noch unklar. Kelbers Sprecher Christof Stein verwies im Gespräch mit dem GA darauf, dass über die künftige Besetzung des Beauftragten noch nicht entschieden sei. Zum Hintergrund: Um die Amtszeit des 55-jährigen Bonners rechtzeitig um weitere fünf Jahre zu verlängern oder aber einen neuen Datenschutzbeauftragten zu wählen, müsste der Bundestag in dieser Woche, der letzten Sitzungswoche vor der Weihnachtspause, eine Entscheidung treffen. Doch das Thema steht nicht auf der Tagesordnung des Parlaments.