Veranstaltung in Bonn De Maizière kritisiert zu hohe Erwartungen an den Staat

Der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière hat davor gewarnt, den Staat zu überfordern. Er sei nicht „der Ausfallbürge für alle externen Risiken des Lebens“, sagte de Maizière am Donnerstag bei einer Veranstaltung von Haus der Geschichte und Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Bonn. Es gebe insgesamt zu hohe Erwartungen. Die Bevölkerung erwarte zu viel von der Politik, und die Politik verspreche so viel an Erwartungen, die sie gar nicht einlösen könne. „Ich warte nur noch darauf, dass wir ein Glücksministerium einrichten“, meinte de Maizière unter dem Gelächter vieler der 300 Besucher.