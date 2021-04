Bonner Tage der Demokratie : De Maizière und Kelber sind dabei

Bonn Die Bonner Tage der Demokratie stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Digitale Demokratie und Datenschutz“. Ab sofort sind Anmeldungen für die Online-Veranstaltungen möglich.

Unter dem Motto „Digitale Demokratie und Datenschutz“ stehen in diesem Frühjahr die dritten Bonner Tage der Demokratie. Eröffnet wird die nun schon im zweiten Jahr hintereinander vollständig online durchgeführte Veranstaltungsreihe am Dienstag, 4.­ Mai, um 19 Uhr mit der Diskussion „Wieviel Grundrechtsverlust ist mir die Nutzung von Instagram wert?“.

Am Mittwoch, 5. Mai, um 18 Uhr folgt die Diskussion „Digitale Demokratie und Sicherheit in der Innen- und Außenpolitik“ der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (Bapp). Teilnehmer stehen noch nicht fest.

Virtuelles „Pubquiz“ mit Fragen zur Demokratie im Digitalzeitalter

Schon einen Tag später, am Donnerstag, 6. Mai, findet um 20.30 Uhr ein virtuelles „Pubquiz“ mit Fragen zur Demokratie im Digitalzeitalter statt. Die Arenadiskussion am Montag, 10. Mai, um 19 Uhr trägt den Titel „Wie fit sind wir für die digitale Demokratie?“ und geht unter anderem der Frage nach, welche Bildung künftig vonnöten sein muss, um demokratische Gestaltungsprozesse zu verstehen und sich daran zu beteiligen. Es diskutieren unter anderem die Parteienforscherin Isabelle Borucki von der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen und der Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf.