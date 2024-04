Bystron-Affäre de Vries: AfD-Abgeordnete handeln unpatriotisch

„Regelmäßige Reisen nach Russland, Auftritte in den russischen Staatsmedien, Pseudo-Wahlbeobachtermissionen bei Fake-Wahlen und die Verbreitung russischer Kriegspropaganda-Narrative lassen darauf schließen, dass etliche AfD-Abgeordnete nicht zum Wohl der Bundesrepublik Deutschland tätig sind, sondern im Dienste Russlands stehen - bezahlt oder unbezahlt“, sagte der Unionspolitiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Jeder, der so etwas tut, ist übrigens kein Patriot, sondern ein Landesverräter.“