Debatte über Bodentruppen in der Ukraine schreckt Deutschland auf Es knirscht zwischen Berlin und Paris

Auch der Bundeskanzler bezog sich in seiner Reaktion am Dienstag auf jenes Pariser Treffen von 20 Staats- und Regierungschefs zur Unterstützung der Ukraine am Vorabend, in dessen Folge sich Macron zum Thema Bodentruppen geäußert hatte. Dabei, so Scholz, habe man sich auch für die Zukunft darauf verständigt, „dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von Nato-Staaten dorthingeschickt werden“. Scholz betonte, man habe sich auf diesen Grundsatz noch einmal „sehr einhellig“ verständigt. Nach seiner Darstellung soll es auch keine Beteiligung von Soldaten aus der Ferne am Kriegsgeschehen geben. Eine solche steht für den Fall in Rede, dass deutsche Soldaten die Steuerung von Taurus-Marschflugkörpern im Ukraine-Krieg unterstützten. Macron hatte am Montagabend hingegen gesagt, es gebe „heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden“, doch dürfe „in der Dynamik nichts ausgeschlossen werden“.