Debatte über immer radikaleren Protest Klimaaktivisten wollen Schulen besetzen

Es liest sich wie eine Gebrauchsanweisung zum Klimaprotest: „Wie besetze ich meine Schule oder Uni: Eine Anleitung in fünf Schritten“ – so lautet der Titel eines Instagram-Posts der Initiativen „End Fossil“ und „Lützerath Lebt“. Damit rufen die Aktivistengruppen zu bundesweiten Schul- und Uni-Besetzungen ab kommendem Dienstag auf. Seit vergangener Woche will die sogenannte „Letzte Generation“ zudem Berlin lahmlegen. Alle Initiativen haben ein gemeinsames Anliegen: Sie wollen Politik und Gesellschaft auffordern, stärkere Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Doch: Was darf Aktivismus? Und wo sind seine Grenzen? Angesichts drohender Schulblockaden rückt diese Debatte erneut in den Vordergrund.