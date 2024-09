Landtagswahlen im Osten Denkzettel der Unzufriedenen - und nun?

In Sachsen hat Kretschmer Chancen, im Amt zu bleiben. In Thüringen hingegen muss Regierungschef Bodo Ramelow nach einem Absturz seiner Linken das Heft wohl an den Zweitplatzierten abgeben, CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt. Wer in beiden Ländern mit wem regieren wird, dürfte sich erst in den nächsten Wochen abzeichnen. Klar schien am Sonntagabend nur, dass die AfD dabei vermutlich nichts zu melden haben würde. André Wendt, Landtagsvizepräsident in Sachsen, räumte ein, dass er mit einem besseren Ergebnis gerechnet hätte. „Mir ist bewusst, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.“ Er persönlich sei „glücklich, aber nicht überglücklich“.